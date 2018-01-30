موسكو تكشف عن موقفها من الوضع في عدن

العالم- أوروبا



وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الاثنين: "أكدت معلومات واردة أن عدن أكبر مدن الجنوب اليمني، شهدت، يوم 28 يناير (كانون الثاني)، اشتباكات مسلحة بين قوات الرئيس المستقيل عبدر به منصور هادي المدعوم من العدوان السعودی و قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الموالية للإمارات الذي يدعم توسيع الحكم الذاتي في جنوب اليمني لدرجة قد تصل إلى إقامة دولة مستقلة في هذه الأرض، وتحدثت وسائل الإعلام عن سقوط 20 قتيلا من كلا الجانبين بالإضافة إلى عشرات المصابين".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "موسكو قلقة من هذا التطور للأحداث، التي قد يتسبب بمرحلة جديدة للنزاع المسلح على الأرض اليمنية وتوسيع دائرة المشاركين فيه".

وأضافت الخارجية الروسية: "إننا لا نزال على يقين بأن مسائل مستقبل الجمهورية اليمنية، بما في ذلك نظام الدولة والأراضي، يجب حلها ليس باستخدام السلاح وإنما حول طاولة المفاوضات بعد انتهاء النزاع العسكري السياسي وعبر المراعاة المتبادلة للمصالح ومباعث القلق لجميع القوى السياسية البارزة في هذه البلاد".

المصدر: روسيا اليوم