العالم - مراسلون

واوضح الزميل عبدالله الشريف، ان مرتزقة تحالف العدوان السعودي فشلوا ولليوم الخامس على التوالي في احراز اي تقدم في بير باشا، حيث سقط قتلى وجرحى في صفوفهم خلال صد الزحفين على تبتي القارع والمدرجات بمنطقة بير باشا غرب مدينة تعز.

من جهة اخرى، نقل مراسلنا من تعز، عن مصدر عسكري انه تم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة تحت تبة القارع خلال كسر الزحف الأخير.

وفي خبر عاجل، افاد مراسل قناة العالم، ان قوان الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من كسر زحف مكثف للمرتزقة في وادي صالة شرقي صبر وتم احراق دبابة في مثلث الدمغة بصاروخ موجه وتدمير مدرعتين ومقتل من كان على متنهما وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

2