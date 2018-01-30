لهذا السبب دوّت صافرات انذار المستوطنات الاسرائيلية

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حالة من الذعر أصابت المستوطنين الإسرائيليين خشية إطلاق صواريخ من قطاع غزة صوب مستوطناتهم الواقعة على الحدود مع القطاع.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن الجيش يفحص احتمال سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة في مناطق مفتوحة دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

#القدس_عاصمة_فلسطين

لاحقا أضاف، أدرعي: "من خلال تحليل المعطيات ليس بالإمكان الإقرار بشكل قطعي بإطلاق صاروخ ، وحتى الآن لم يتم العثور على أدلة على الأرض ولم نحصل على معطيات تدلل على سقوط صاروخ، قواتنا تواصل أعمال التمشيط والفحص".

سبوتنك

2