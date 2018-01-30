كابول: طالبان فوتت فرصة السلام بتجاوزها الخطوط الحمراء

العالم - آسيا والباسفيك

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية شاه حسين مرتضوى ان "طالبان تجاوزت الخط الأحمر وفقدت أي فرصة لإعادة السلام، فعلينا أن نبحث عن السلام في ميدان القتال".

وشهدت العاصمة الأفغانية كابل خلال الأيام الـ10 الماضية تفجيرين إرهابيين خلفا مئات القتلى والجرحى.

وقد لقي 103 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 235 آخرون في الـ 27 من يناير الجاري جراء تفجير إرهابي بسيارة إسعاف في الحي الدبلوماسي من العاصمة الأفغانية، كما استهدف مسلحون يوم الـ20 من يناير فندق "إنتركونتيننتال" في كابل، ما أدى إلى مقتل 43 شخصا.

وتبنت حركة طالبان التفجيرين الداميين.

المصدر: "تاس"

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