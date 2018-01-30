البث المباشر
مراسلة العالم: إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس لشاب فلسطيني خلال مواجهات في قرية المغير شمال شرق رام الله
الاحتلال الصهيوني يشن عمليات هدم في قرية العيساوية بالقدس المحتلة
ائتلاف 14 فبراير: الاستمرار في محاكمة الوجود الشيعي في البحرين ابتزاز سياسي رخيص لا قيمة له
نشطاء يرشقون وفداً أمريكياً بالبيض والأحذية والطماطم بعد استضافته من غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم احتجاجاً على قرار ترامب بشأن القدس
رويترز عن النائب العام السعودي: 65 شخصا لا يزالون موقوفين ضمن التحقيقات في الفساد
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية: الاحتلال اعتقل 1000 فلسطيني منذ إعلان ترامب القدس عاصمة الكيان الاسرائيلي
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على أحد التلال الحاكمة لقرية "رسم الدحل" شمال قرية "قنافذ"، بعد مواجهات مع داعش
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد "بن علي" وأقربائه
تركيا تعتقل 11 طبيبا لانتقادهم العملية العسكرية في عفرين
دي ميستورا يقرر المشاركة في مؤتمر سوتشي

كابول: طالبان فوتت فرصة السلام بتجاوزها الخطوط الحمراء

كابول: طالبان فوتت فرصة السلام بتجاوزها الخطوط الحمراء
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الأفغانية أن التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي شنتها حركة طالبان تؤكد أنها فوتت الفرصة لإجراء مفاوضات وإعادة السلام إلى أفغانستان.

العالم - آسيا والباسفيك

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية شاه حسين مرتضوى ان "طالبان تجاوزت الخط الأحمر وفقدت أي فرصة لإعادة السلام، فعلينا أن نبحث عن السلام في ميدان القتال".

وشهدت العاصمة الأفغانية كابل خلال الأيام الـ10 الماضية تفجيرين إرهابيين خلفا مئات القتلى والجرحى.

وقد لقي 103 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 235 آخرون في الـ 27 من يناير الجاري جراء تفجير إرهابي بسيارة إسعاف في الحي الدبلوماسي من العاصمة الأفغانية، كما استهدف مسلحون يوم الـ20 من يناير فندق "إنتركونتيننتال" في كابل، ما أدى إلى مقتل 43 شخصا.

وتبنت حركة طالبان التفجيرين الداميين.

المصدر: "تاس"

221

روابط ذات صلة

الرئيس الأفغاني: سننتقم لأرواح ضحايا هجوم طالبان الأخير

واشنطن: لن نتساهل مع داعمي طالبان بعد اعتداء كابول

أفغانستان.. مقتل 60 من طالبان في باكتيكا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد: ماذا فعل فيل عبر الحدود بين الصين ولاوس؟

اكتشاف طريقة لمنع لدغات البعوض

ما هي الهدية التي حصل عليها كل مشارك في مؤتمر سوتشي؟

طائرة أمريكية اقتربت من الحدود الروسية فوق البحر الأسود... فهذا كان مصيرها

انقرة تكشف عن عدد جنودها القتلى في معارك عفرين

عميل، غدار، إقطاعي، دجال... السيد: هذا ما حدث بين سلام وجنبلاط!

ما هو شرط واشنطن الجديد لضمان استمرار الدعم الأميركي "للأونروا"؟

عمرو موسى يغادر إلى إثيوبيا لبحث القضايا الأفريقية

وفاة القيادي في حماس "عماد العلمي" متأثراً بجراحه التي أصيب بها

كاتب برتغالي يسخر من وزير الدفاع البريطاني: الروس قادمون من جديد!

كابول: طالبان فوتت فرصة السلام بتجاوزها الخطوط الحمراء

لبنان: معالجات بعيدة عن الاضواء لازمة الرئاستين

الجيش السوري يستعيد قرى جديدة بريف إدلب

القوات المدعومة اماراتيا تسيطر على عدن وتحاصر قوات هادي

بدأ الملتقى الدولي لتعليم اللغة ودورها في العلاقات بين إيران والعالم العربي

شاهد: في موقف غريب.. أسد يداعب كلباً او يطلب غفراناً منه

أميركا تقيد نشر معلومات "مهمة" عن الحرب الأفغانية

رسمياً... إقامة مباراة الزوراء والمنامة البحريني على ملعب كربلاء الدولي

شاهد: "الدرون" ترصد أعمال الترميم في المسجد الاموي بحلب

كوريا الشمالية تعتبر ما تنشره وسائل إعلام الجنوب إهانة واحتقار

الأکثر مشاهدة