تغريدة "مجتهد" عن موقف بن سلمان من تقسيم اليمن تشعل مواقع التواصل!  

العالم - السعودية

وكان الحساب الشهير "مجتهد" قد تحدث عن موقف بن سلمان من الاقتتال الذي يجري في عدن، بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس اليمني الفار، عبد ربه منصور هادي، وقوات مدعومة من الإمارات.

وقال مجتهد في تغريدات له أمس الاثنين: "ابن سلمان كان يريد إبقاء اليمن موحدا في بداية الحرب حين كان يظن أن الحرب لن تستغرق سوى أسبوعين وينهار الحوثي، لكنه حيث فشل فشلا ذريعا غير موقفه ولم يعد له تحفظ على فصل الجنوب، بل تمكن ابن زايد من إقناعه بالتفرغ للشمال وترك الجنوب له، لكنه اصطدم بعوائق وضعته في مأزق كبير".

وقد غرد اللواء عشقي اليوم فقال: "الحل في اليمن يكمن في أن تكون حكومة في الشمال برئاسة زعيم من الشمال وليكن أحمد علي صالح، وحكومة في الجنوب ولتكن بقيادة عيدروس الزبيدي، في ظل قيادة فيدرالية برئاسة عبد ربه منصور هادي، والله الموفق".

ورغم أن عشقي أكد في التعليقات أن ذلك "رأيه الشخصي" إلا أن التغريدة اعتبرها "مجتهد" تأكيدا لما نشره أمس وعقب عليها قائلا: " أنور عشقي الذي لا يتحدث إلا بتفويض من محمد بن سلمان يؤكد ما قاله مجتهد أن لا تحفظ عند ابن سلمان على تقسيم اليمن".

التغريدتان أثارتا جدلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رفض العديد منهم طرح تقسيم اليمن للنقاش واعتبر أن التحالف قد تمت هزيمته.

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