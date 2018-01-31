البث المباشر
مراسل العالم: دوي انفجارات عنيفة في منطقة الجراف بشمال صنعاء نتيجة استهداف مواقع فيها بغارات لطيران تحالف العدوان
مصادر فلسطينية:مواجهات بين الشبان والاحتلال في شارع عمان ومحيط قبر يوسف شرق نابلس بعد اقتحام مستوطنين المنطقة
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن عدة غارات على منطقتي بني حُشيش وشعوب بصنعاء
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين بمدينة نابلس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة خلال مواجهات مع شبان فلسططينيين بمدينة نابلس
مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون محيط قبر يوسف شرق نابلس بحماية قوات الاحتلال
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تداهم عددا من المنازل وتفتشها عقب اقتحامها مدينة نابلس
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة وشارع عمان بمدينة نابلس
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من منطقة مخيم عسكر القديم واندلاع مواجهات بالمنطقة الشرقية للمدينة
مصادر فلسطينية: استهداف قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة على حاجز الزيتونة في بلدة العيزرية قضاء القدس المحتلة

لماذا رفض بوتين حضور مؤتمر "سوتشي"؟

لماذا رفض بوتين حضور مؤتمر
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيــس الروسي فلاديمير بوتين مقامه كرئيس جـمهورية روســيا لا يسمح له بالحضور بين اجتماعات معارضة وموالاة في سوريا، بل هو لا يحضر الا مؤتمــــر على مســتوى قمة مع رئــــيس دولة او مؤتمــــر بالغ الاهميــــة ذي طابـــع دولي.

العالم - سوريا

وقال المحلل يللين وهو المختص بالقيادة الروسية في الكرملين ان الرئيس بوتين لديه طبع متكبّر جدا، حتى انه طلب من مدير البروتوكول في الـكرملين ابلاغ كل مدير بروتوكول لرئيس دولة يقابله الرئــيس الروسي فلاديمير بوتين ان تتم المصافحة باليد دون التقبيل في القبلات على الوجه، والرئيس بوتين يرفض تقبيل الوجوه بل فقط يقوم بالمصافحة باليد ويترك كتفيه الى الوراء كي يبقى بعيدا عن الضيف، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
اما بالنسبة الى مؤتمر سوتشي فلم يساير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احد بل فرض مرور كافة الاعضاء الذين سيحضرون مؤتمر سوتشي في روسيا الى المرور تحت الابواب الالكترونية للتفتيش عن الاسلحة او اي مواد ممنوعة.
كما انه امر بوضع 12 كلب بوليسي لتفتيش الضيوف الذين سيحضرون المؤتمر. 
واعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته بأن اي مشترك في مؤتمر سوتشي لا تعجبه تدابير الحراسة والدخول يتم الطلب اليه مغادرة المؤتمر والعودة الى بلاده. كذلك طلب الرئـيس بوتين من عناصر المخابرات المدنية الروســـية منع اي عضو في اي وفد معارض او موالي من كافة الاحزاب السورية او غير السورية والعربية والدولية اذا قاموا بالاشتباك كلاميا مع شخص اخر وقـاموا برفع اصواتهم والصراخ في شكل يؤدّي الى عدم القدرة على الحوار في المؤتمر اخراجهم بالقوة من القاعة وطردهم الى بلادهم. ومباشرة من قاعة المؤتـمر الى المطار مع اخذ اغراضهم من الفندق والسفر فورا.
كما ان السفير الاميركي والفرنسي والبريطاني والصيني تم وضع مقاعد لهم مع كافة سفراء الدول من افريقيا وآسيا مثل بعضهم البعض دون التفرقة بين الدول الـ 4 الكبرى فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة والصين.
ويبدو ان الرئيس الروســي بوتـين عازم على اعطاء هيبة امبراطورية لروسيا ومقام الرئاســة فيها، كذلك على اعطاء هيبة كبرى لتاريخ الامبراطورية الروســية لانه يعتبر ان القيـصر الثالث الذي حكم روســــــيا هو مثالــه الاعلى. وكان له هيـبة كبرى جــعلت من الامـــــــبراطورية الروسية تسيطر من حدود مصــر وتحكم تركيا وكافة دول آسيا وصولا الى المانيا.
وعلى هذا الاساس، قال المحلل يللين ان الرئيس بوتين يضع صورة قيصر روسيا الثالث على مكتبه كذلك يقول في عبارات يكتبها على اوراق روسيا اهم من الجميع.

102-104

روابط ذات صلة

جابري أنصاري يشرح سبب تأخير انعقاد مؤتمر سوتشي ساعتين

البيان الختامي لمؤتمر سوتشي للحوار السوري - السوري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

حملة السيسي: دعوات المقاطعة هجوم استباقي على الانتخابات

جنرال أمريكي: بيونغ يانغ لم تظهر امتلاكها صاروخ باليتسي عابر للقارات

تيلرسون: قطر يمكنها الاعتماد على أمريكا لحماية سيادتها

حالة غضب ضد ترامب داخل الكونغرس بسبب بوتين

لافروف: مؤتمر سوتشي نجح واللجنة الدستورية ستعمل في إطار جنيف

شاهد... تفجير رتل عسكري تركي في حلب

بالصور.. انهيار جسر على نهر في بعقوبة بسبب شاحنة

دي ميستورا يعلن هذه الخطوة بعد اختتام مؤتمر سوتشي!

البنتاغون يحظر الكشف عن مدى نفوذ "طالبان" في أفغانستان

بالفيديو: افتتاح المركز الآسيوي للكوارث الطبيعية في إيران برعاية اممية

امريكا تتوعد روسيا بعقوبات جديدة اثر "تقرير الكرملين"!

منير حداد ردا على اتهام الفتلاوي : لست ميسي !!

حيدر العبادي يعلن البدء بـ"مهمة محاربة الفساد"

مقتدى الصدر يوجه تحذيرا شديدا لمن يحاول إعادة "حزب البعث"

لماذا رفض بوتين حضور مؤتمر "سوتشي"؟

جابري أنصاري يشرح سبب تأخير انعقاد مؤتمر سوتشي ساعتين

داعية تونسي: بن سلمان يعامل المسلمين بنظام حكام أوروبا في العصور الوسطى!

ذوب آهن اصفهان يتاهل الى دور المجموعات بدوري ابطال آسيا لكرة القدم

شاهد: وقف مصدوماً عند رأسه.. الوليد بن طلال يزور هذا الشخص بالمستشفى..

شاهد.. لماذا لا تطبع الدول الكثير من الأموال وتحل مشكلة الفقر والدين؟

الأکثر مشاهدة