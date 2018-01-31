لماذا رفض بوتين حضور مؤتمر "سوتشي"؟

العالم - سوريا

وقال المحلل يللين وهو المختص بالقيادة الروسية في الكرملين ان الرئيس بوتين لديه طبع متكبّر جدا، حتى انه طلب من مدير البروتوكول في الـكرملين ابلاغ كل مدير بروتوكول لرئيس دولة يقابله الرئــيس الروسي فلاديمير بوتين ان تتم المصافحة باليد دون التقبيل في القبلات على الوجه، والرئيس بوتين يرفض تقبيل الوجوه بل فقط يقوم بالمصافحة باليد ويترك كتفيه الى الوراء كي يبقى بعيدا عن الضيف، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

اما بالنسبة الى مؤتمر سوتشي فلم يساير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احد بل فرض مرور كافة الاعضاء الذين سيحضرون مؤتمر سوتشي في روسيا الى المرور تحت الابواب الالكترونية للتفتيش عن الاسلحة او اي مواد ممنوعة.

كما انه امر بوضع 12 كلب بوليسي لتفتيش الضيوف الذين سيحضرون المؤتمر.

واعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليماته بأن اي مشترك في مؤتمر سوتشي لا تعجبه تدابير الحراسة والدخول يتم الطلب اليه مغادرة المؤتمر والعودة الى بلاده. كذلك طلب الرئـيس بوتين من عناصر المخابرات المدنية الروســـية منع اي عضو في اي وفد معارض او موالي من كافة الاحزاب السورية او غير السورية والعربية والدولية اذا قاموا بالاشتباك كلاميا مع شخص اخر وقـاموا برفع اصواتهم والصراخ في شكل يؤدّي الى عدم القدرة على الحوار في المؤتمر اخراجهم بالقوة من القاعة وطردهم الى بلادهم. ومباشرة من قاعة المؤتـمر الى المطار مع اخذ اغراضهم من الفندق والسفر فورا.

كما ان السفير الاميركي والفرنسي والبريطاني والصيني تم وضع مقاعد لهم مع كافة سفراء الدول من افريقيا وآسيا مثل بعضهم البعض دون التفرقة بين الدول الـ 4 الكبرى فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة والصين.

ويبدو ان الرئيس الروســي بوتـين عازم على اعطاء هيبة امبراطورية لروسيا ومقام الرئاســة فيها، كذلك على اعطاء هيبة كبرى لتاريخ الامبراطورية الروســية لانه يعتبر ان القيـصر الثالث الذي حكم روســــــيا هو مثالــه الاعلى. وكان له هيـبة كبرى جــعلت من الامـــــــبراطورية الروسية تسيطر من حدود مصــر وتحكم تركيا وكافة دول آسيا وصولا الى المانيا.

وعلى هذا الاساس، قال المحلل يللين ان الرئيس بوتين يضع صورة قيصر روسيا الثالث على مكتبه كذلك يقول في عبارات يكتبها على اوراق روسيا اهم من الجميع.

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