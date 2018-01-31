دي ميستورا يعلن هذه الخطوة بعد اختتام مؤتمر سوتشي!

العالم - سوريا

وقال دي ميستورا: "إنني أحيطكم علما بأن المشاركين في هذا المؤتمر، يقرون بأن اللجنة الدستورية المزمع تشكيلها ستتألف من قوى تمثل الحكومة والمعارضة".

وبدأت المحادثات السورية في سوتشي اليوم الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني، بمشاركة أكثر من 1500 شخصا يمثلون الداخل السوري، بكافة أطيافه.

وتستضيف مدينة سوتشي الساحلية الروسية، على مدار يومي، 29-30 يناير/ كانون الثاني الجاري، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار " السلام للشعب السوري"، بمبادرة روسيا.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مؤتمر الحوار الوطني السوري وافق على إنشاء لجنة دستورية ستعمل في جنيف.

وكان عضو مجلس الشعب، مهند حاج علي ذكر لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تشكيل لجنة دستورية استشارية، مهمتها مناقشة الدستور السوري فقط دون تعديله، مشيرا إلى وجود قيود يفرضها القانون السوري، الذي ينص على أن حق تعديل الدستور يعود للجنة مشكلة من رئاسة الجمهورية وبطلب من السيد الرئيس، أو لجنة مشكلة من مجلس الشعب وبموافقته.

102-104