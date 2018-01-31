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ترامب يدعو كل الاميركيين الى "وضع خلافاتهم جانبا"

ترامب يدعو كل الاميركيين الى
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب امام الكونغرس في أول خطاب له حول حال الاتحاد كل الاميركيين، ولا سيما الحزبان الجمهوري والديموقراطي، الى "وضع خلافاتهم جانبا بحثا عن ارضية تفاهم".

العالم - الأميرکيتان

وقال ترامب فى خطابه السنوى عن حالة الاتحاد فى الكونغرس، "إننا نواجه فى جميع انحاء العالم أنظمة مارقة وجماعات إرهابية ومنافسين مثل الصين وروسيا تتحدى مصالحنا واقتصادنا وقيمنا" على حد تعبيره.

وحث ترامب الكونغرس على عدم خفض الميزانية العسكرية للبلاد وتمويل القوات المسلحة، مضيفا، أنه "من الضرورى تحديث الترسانة النووية الأمريكية لتصبح قوتها قادرة على صد أى عمل عدوانى".

وفي السياق ذاته، اتهم ترامب كوريا الشمالية "بالسعي المتهور" لامتلاك الأسلحة النووية، محذرا، من أنها ستهدد الولايات المتحدة قريبا.

وأوضح ترامب، أن "إدارته تقوم بحملة لممارسة أقصى الضغوط (على بيونغ يانغ) حتى لا يحدث ذلك".

وتابع، "التجربة الماضية علمتنا أن الرضا والتنازلات لا تثير سوى العدوان والاستفزاز، ولن أكرر أخطاء الإدارات السابقة (الولايات المتحدة) التي أدت بنا إلى هذا الوضع الخطير".

يذكر أنه في منتصف كانون الثاني / يناير 2018، كشف البنتاغون النقاب عن الأحكام الرئيسية غير السرية في "استراتيجية الدفاع الوطني" الجديدة، وهي أول وثيقة من هذا القبيل أعدت في الولايات المتحدة منذ 9 سنوات.

ووجاء فيها أن التهديدات الرئيسية للأمن الأمريكي هي الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران. أضافت الوثيقة، أن أهم تهديد للولايات المتحدة هو الأسلحة النووية الروسية. كما اتهمت واشنطن موسكو بالاستثمار فى "زعزعة استقرار الفضاء السيبرانى".

يتبع..

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