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بالصور.. معارضون سوريون يفترشون الأرض في سوتشي!

بالصور.. معارضون سوريون يفترشون الأرض في سوتشي!
الأربعاء ٣١ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

اجتمع يوم امس الثلاثاء اكثر من 1500 سوري من كل مكونات الشعب العربي السوري في مساعي لايجاد حل سياسي يرضي الجميع تحت مظلة وطنية سورية خالصة.

العالم - سوريا

وتوافد الجميع في مشهد يعكس الرغبة من الحلفاء والشعب والقيادة السورية في ايجاد حل ينهي الحرب ويعيد للوطن السوري استقراره بما في ذلك يعيد الاف الاجئين من دول العالم الى وطنهم, لكن وكالعادة هنالك من لا يرغب في انهاء الازمة ليبقى يتاجر بدماء الشعب العربي السوري.

وقد أثارت صور جديدة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للـ”الوفد المعارض” القادم من تركيا وهم محتجزين في غرفة ويفترشون أرضها بعد رفضهم وضع البطاقة الخاصة بالمؤتمر لأنها تحمل صورة “العلم السوري” سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

صورة لـ أحمد طعمة رئيس ما يسمى حكومة الائتلاف قبل وصوله إلى مؤتمر سوتشي بروسيا تثير سخرية السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي .

أيضاً صورة لهيثم مناع ممثل تيار القمح في مؤتمر سوتشي تثير سخرية السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي .

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