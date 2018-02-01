البث المباشر
مصادر فلسطينية : عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الاقصى بحماية امنية منذ ساعات الصباح
مصادر فلسطينية : الاحتلال الاسرائيلي يشرع بهدم منزل فلسطيني قيد الإنشاء في بلدة بيت دجن بنابلس
وكالة سانا: استشهاد مدنيين أحدهما طفل ودمار كبير بالممتلكات جراء العدوان التركي المتواصل على عفرين
مصادر فلسطينية : بعد اعتقال إداري لـ 6 أشهر..الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن النائب "محمد أبو طير" المبعد من القدس المحتلة إلى الضفة
مصادر فلسطينية : زوارق الاحتلال الاسرائيلي تفتح مضخات المياه وتطلق نيران رشاشاتها صوب مراكب صيد فلسطينية في عرض بحر شمال القطاع في هذه الأثناء
مصادر فلسطينية : مجهولون يستهدفون مسجد حسن بك في يافا المحتلة فجر اليوم ، بإلقاء زجاجة تحتوي على مادة مجهولة باتجاهه
مصادر عراقية: حكومة منطقة كردستان تعلن توصلها لاتفاق مبدئي مع وفد الحكومة الاتحادية وانها تنتظر موافقة العبادي
منظمة العفو الدولية تعلن عن توقيف رئيس فرع المنظمة في تركيا مجددا بعيد قرار قضائي بالافراج المشروط عنه
الادعاء التركي يصدر أوامر اعتقال بحق 120 من أفراد الجيش على خلفية المحاولة الانقلابية عام 2016
وزير الخارجية التركي: نعتبر ملاحظات فرنسا عن العملية التركية في سوريا "إهانات"

منظمات حقوقية تدعو إيطاليا لإلغاء إتفاقية الهجرة الموقعة مع ليبيا

منظمات حقوقية تدعو إيطاليا لإلغاء إتفاقية الهجرة الموقعة مع ليبيا
الخميس ٠١ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

إنتقدت منظمتان حقوقيتان دوليتان تعامل إيطاليا والإتحاد الأوروبي مع قضية المهاجرين العالقين في ليبيا، متهمةً إياهم بالتواطؤ في تعذيب وإساءة معاملة المهاجرين بليبيا.

العالم - ليبيا

وإعتبر رئيس فرع منظمة أوكسفام بإيطاليا "روبرتو باربيري" أنّ إتفاق الهجرة الموقّع بين ليبيا وإيطاليا بدعم من الإتحاد الاوروبي "معيب" ويجب على إيطاليا إنهاء الإتفاق فوراً.

وبيّنت المنظمة أنّ المهاجرين يُعادون إلى ليبيا ويُحتجزون في معسكرات تشبه السجون وتتعرض النساء للإغتصاب المنهجي ويُجبر الرجال على العمل في السخرة.

من جانبها، أكدت "إيفيرنا ماكغوان" من منظمة العفو الدولية أنه بسبب هذا الإتفاق المراوغ يضطر الأشخاص إلى تحمل التعذيب والإحتجاز التعسفي والإبتزاز والظروف التي لا يمكن تصورها في مراكز الإعتقال.

وفي العام 2017 إنخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى إيطاليا بأكثر من الثلث إلى 119 ألفاً وأقرت الحكومة الإيطالية بأنّ الفضل في ذلك يرجع إلى الإتفاق مع ليبيا.

ونصّت المذكرة السارية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع عليها في 22 مارس 2017 على تعاون روما مع ليبيا لضبط الحدود الليبية البرية والبحرية وتقديم إيطاليا الدعم والتمويل لبرامج تنموية في المناطق الليبية المتضررة من الهجرة غير النظامية وكذلك تقديم الدعم التقني والفني للأجهزة الليبية المكلفة بمكافحة الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود.

كما تُلزم المذكرة الجانب الإيطالي بالعمل على تجهيز وتمويل ما تحتاجه مراكز الإيواء الليبية المؤقتة القائمة حالياً للمهاجرين وتأهيل المرافق الصحية بها وتدريب العاملين فيها على التعامل مع أوضاع وظروف هؤلاء المهاجرين.

 

214

تصنيف :

روابط ذات صلة

توقيف عصابة متهمة بتعذيب مهاجرين في ليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ليبيا...الكيانات السياسية ستشارك في الانتخابات

ما الذئاب الرمادية التي تزجها تركيا في عدوانها على عفرين؟

المحيسني يعلق على استهداف الرتل التركي بريف حلب، ماذا قال؟ 

هذا ما قام به اللواء سليماني اليوم في شيراز..

ماذا قال المالكي لوفد من كردستان العراق؟

بالفيديو.. دب يتجول في احد شوارع البصرة

«حرب شوارع» بين أمل والتيار: حزب الله على خط التهدئة

هل يمد أردوغان يده نحو الأسد؟

خارطة توازن القوى في سوريا والعراق

مقتل عضوين لداعش في جنوب ليبيا

دراسة تكشف أفضل البدائل الصحية للألبان الحيوانية

الجيش يسيطر على قرى جديدة بريف حماة الشمالي الشرقي

في مثل هذا اليوم..العودة الظافرة للإمام الخميني لارض الوطن

سؤال غريب لطلبة الصف الخامس بالصين.. حيّر كل الناس!

تركيا تعتبر تصريحات فرنسا حول حملتها على عفرين إهانات

انتحارية تفجر نفسها في مخيم للاجئين في نيجيريا

منظمات حقوقية تدعو إيطاليا لإلغاء إتفاقية الهجرة الموقعة مع ليبيا

منظمة التحرير تستنكر إدراج هنية على لوائح الإرهاب الأمريكية

آية الله اراكي: نحن واثقون بأن فلسطين ستنتصر

المجلس الأعلی للدولة في ليبيا يرحب بجهود عودة النازحين

الأکثر مشاهدة