السيسي سيزور الامارات

العالم - افريقيا

وبحسب صحيفة راي اليوم، فقد صرحت مصادر بأن الوفد يضم 14 من كبار مسؤولي الرئاسة، وأنه سيلتقي “عددا من كبار المسؤولين والشخصيات بدولة الإمارات للإعداد لزيارة مرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات وتحديد جدول الزيارة واللقاءات التي سيجريها الرئيس في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين”.

يذكر أن دبى تستعد حاليا لاستضافة الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات خلال الفترة (13-11 شباط/فبراير الجاري). وتستقطب القمة نخبة من كبار القادة وصناع القرار والخبراء والمفكّرين من القطاعين الحكومي والخاص حول العالم للمشاركة في حوار عالمي يركّز على المستقبل ويهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات، ودراسة أثر التغيرات المتسارعة على المجتمعات وسبل تحسين حياة الأفراد في جميع أنحاء العالم .