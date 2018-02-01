شاهد.. رقص شاب وفتاة في الشارع العام.. هذه سعودية بن سلمان!

العالم - السعودية

وفي المقطع الأول، فقد ظهر احد الشبان السعوديين وبصحبته إحدى الفتيات وهم يؤدون إحدى الرقصات الشعبية في الطريق العام وسط استهجان الحاضرين.

وفي مقطع آخر تداوله الناشطون، فقد ظهر أحدهم وهو يقوم بحركات راقصة ويحيط به عدد من الفتيات، قبل أن يتوجه لإحداهن ويحتضنها علنا.

يشار إلى أنه ومنذ وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز للحكم، في العام 2015، واتساع سلطات نجله ولي العهد محمد بن سلمان، تشهد السعودية مظاهر عدة للتخلي عن النهج المحافظ الذي لطالما سارت عليه المملكة لعقود طويلة.

وتأتي مثل هذه الممارسات اتساقا مع ما أقره مجلس الوزراء السعودي بموافقة ملكية في أبريل/نيسان 2016،لتنظيم جديد لـ”هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، والذي بموجبه منع رؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة من إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم، أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم، وعدها من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأكد القرار على ضرورة تقديم الهيئة البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وهما وحدهما الجهتان المختصتان.

وتأتي الخطوة تناغما مع توجهات الأمير الشاب الطامح في اعتلاء العرش، ولي العهد “محمد بن سلمان”، والذي يقول مراقبون إنه يسعى إلى الحد من نفوذ التيار الديني، ضمن ما يسميها بـ”إصلاحات” تدفع المجتمع السعودي المحافظ بطبعه نحو مزيد من التغريب، ظنا منه أن ذلك التوجه سيجلب له رضا الغرب ودعمه لخطوة تنصيبه ملكاً، بحسب مراقبين.

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