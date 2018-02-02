ما نوع التعاون بين همام حمودي والسفير الايراني في العراق؟

العالم - العراق



وقال المكتب الاعلامي في بيان صحفي بحسب السومرية: إن "حمودي بحث خلال استقباله للسفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي، بمكتبه مساء اليوم، وضع آليات للتعاون بين المصانع العراقية ونظيراتها في ايران"، موضحا أن "الطرفين ناقشا ملف الاوضاع السياسية في المنطقة، مؤكدين على اهمية وضع رؤية واقعية لتعاون مشترك يحفظ استقرار المنطقة وأمن شعوبها ووحدة بلدانها في مواجهة الفتن والمؤامرات الخارجية التي تهدف لزعزعة استقرارها".

وأكد حمودي، حسب البيان، أن "تطوير الصناعة الوطنية اولوية بالنسبة للعراق خلال المرحلة القادمة"، مبديا "دعمه لأية علاقة اقتصادية تساهم في تطوير المصانع العراقية".



بدوره، أشاد مسجدي بـ "الحملة التي قادها حمودي للنهوض بالصناعة الوطنية"، واصفا اياها بـ"الكبيرة".



وكان حمودي اعتبر، في (12 كانون الثاني 2016)، عدم التعاقد مع الشركات المحلية واللجوء الى السوق الخارجي بأنه "خيانة للوطن" في ظل الظروف المالية الصعبة، فيما دعا المؤسسات الحكومية إلى الاعتماد على الصناعة المحلية وعدم الاستيراد من الخارج.

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