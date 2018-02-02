وضع الـ "Vicks" في المجمد... لن تصدقوا النتيجة!

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ذوبوا ملعقتين كبيرتين من Vicks Vaporub في ليتر ماء ساخن، اسكبوا بعدها هذا الماء في قالب مكعبات الثلج الذي يجب أن تضعوه جانباً (حتى لا يخطئ أحد ويضع منه في كوبه بالخطأ!) في الثلاجة. عندما تتجمد المكعبات، ضعوها فوراً في كيس محكم الإغلاق وضعوا عليه علامة لتفادي الخطأ أيضاً.

ما الذي يجب أن نفعله بمكعبات الثلج المصنوعة من Vaporub ؟

ضعوا منها في الدوش الصباحي : عندما تتبخر، يمتزج بخار الفاب مع بخار الماء والرطوبة المحيطة فتنفتح المجاري التنفسية وتستطيعون أن تتنفسوا أخيراً !

انتبهوا إنها فعالة جداً في فتح الأنف المسدود ! سيرشح أنفكم قليلاً بينما أنتم تحت الدوش، هذا طبيعي، وهو يعني أن البلغم المتراكم سيصبح سائلاً ويصرّفه الجسم من أنفكم تحت الدوش. استفيدوا من الوضع لإفراغه كله!

إنها حيلة ستفيدكم باستمرار خلال فصل الزكام والبرد، ولكن ستحتاجونها أيضاً عندما تغلق الحساسية والتكييف خياشيم أنفكم وتمنعكم من التنفس.

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