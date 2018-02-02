الأردن يقطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

العالم - الاردن

وبحسب موقع رئاسة الوزراءالأردنية، فقد ورد في الجريدة الرسمية الأردنية الصادرة اليوم الخميس، قرارا صادق عليه الديوان الملكي الأردني نصه:

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 15 كانون الثاني/ يناير 2018، المتضمن الموافقة على قطع العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وتضمن القرار أيضا "إنهاء اعتماد السفير الأردني لديها المقيم في بكين، وسفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى البلاد الملكي الهاشمي المقيم في دمشق، وإخطار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بذلك عبر سفير المملكة الأردنية الهاشمية في بكين.

وكانت أمريكا قد دعت في وقت سابق كل الدول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية.