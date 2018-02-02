مسيرات في قطاع غزة نصرة للقدس وتنديدا بالقرار الاميركي

العالم - فلسطين المحتلة

ونظمت حركة حماس مسيرة نصرة للقدس في مدينة غزة، خرجت من المساجد عقب صلاة الجمعة، وتجمعت في مهرجان خطابي.

كما نظمت القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية في خانيونس جنوب قطاع غزة، وقفة احتجاجية وسط المدينة، ضمن فعالياتها المتواصلة نصرة للقدس.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق التماس على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

وتركزت المواجهات بالأساس في محيط بلدة جباليا شمالا، ومنطقة شرق البريج بالمحافظة الوسطى، ومنطقة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقد أطلق جنود الاحتلال العيارات المعدنية والنارية وقنابل الصوت، ما أدى إلى حدوث العديد من حالات الاختناق بين صفوف المحتجين على إعلان الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال.

ومنذ إعلان ترمب القدس عاصمة للاحتلال، تشهد الأراضي الفلسطينية حالة غليان واحتجاج ضد الاحتلال أدت لاستشهاد 26 مواطنا، وإصابة نحو 6000 آخرين بالإضافة لاعتقال 1200 شخص بينهم أكثر من 300 طفل.

وعمت مسيرات الغاضب، اليوم المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، في جمعة الغضب التاسعة، منذ إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في المحافظات الفلسطينية كافة عقب صلاة الجمعة اليوم، استخدم الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعيارات النارية، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع مما ادى الى اصابة اكثر من 20 من المواطنين الفلسطينيين.

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