مصرع جنود سعوديين بقصف مدفعي في نجران وعسير

العالم - اليمن

وحسب "المسيرة نت" أوضح مصدر عسكري، أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في التبة السوداء بمجازة وجبل سبحطل والهنجر بعسير، ما أدى الى مصرع وإصابة عدد منهم بالإضافة الى وقوع خسائر مادية.

وأكد المصدر مصرع عدد من الجنود السعوديين بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية على تجمعاتهم في موقع نهوقة بقطاع نجران.

في الوقت نفسه شن طيران العدوان غارة جوية على مدينة الربوعة بقطاع عسير.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت الخميس، تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبال عليب في المحور ذاته.

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