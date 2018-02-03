اليابان تطلق أصغر صاروخ حامل في العالم

العالم- اسيا والباسفيك

وقالت هيئة الفضاء اليابانية، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، السبت، إنها نجحت في إطلاق صاروخ " SS-520"" إلى الفضاء، وأنه يبلغ وزنه 3 كيلوغرامات فقط، ويعد أصغر صاروخ في العالم.

وأشارت الهيئة إلى أن الصاروخ انطلق اليوم (السبت) من مركز "يوشينورا" للفضاء بمقاطعة كاجوشيما، جنوب غربي اليابان عند الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش.

ولفتت الهيئة إلى أن الصاروخ يحمل قمرا صناعيا صغيرا، والصاروخ نجح في وضع القمر الصناعي الصغير في مداره المحدد.

ومن جانبه قال موقع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إن "اليابان عاودت اليوم إطلاق الصاروخ هذه المرة، بعد فشل إطلاقه العام الماضي".

وكان قد تم إطلاق الصاروخ الأول من هذا النوع إلى الفضاء في فبراير/ شباط عام 1998، ثم جرت عملية الإطلاق اللاحقة العام الماضي، وأعلنت اليابان وقتها عن فشل المحاولة بفقدان الاتصال بالصاروخ بعد مرور 20 ثانية على إطلاقه.

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