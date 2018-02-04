عزام: وفاة العلمي يجب أن تزيدنا إصراراً على مواصلة الجهاد والمقاومة

العالم - فلسطين

وقال الشيخ عزام، في كلمته خلال حفل تأبين القيادي في حماس عماد العلمي بغزة مساء السبت: "إن الفقيد القائد عماد العلمي يستحق أن يجمعنا ويزيد إصرارنا على مواصلة الجهاد وطريق المقاومة حتى التحرير".

وأكد على أن العلمي يجب أن يدفعنا بكل قوة لتعزيز وحدة شعبنا واستعادة التوافق وفاءً له وحفاظاً على إرثه.

ودعا الشيخ عزام، السلطة الفلسطينية للالتفاف حول الشعب الفلسطيني ومساعدته، خاصة بعدما جاهرت أمريكا بالانحياز الواضح لـ"إسرائيل" والعداء لشعبنا.

وأضاف "القدس لن تضيع مهما فعل ترامب من قرارات يحاول خلالها الضغط على الفلسطينيين من أجل الرضوخ لمطالبه، داعياً السلطة الفلسطينية بعدم الإصغاء للضغوط الأمريكية و"الإسرائيلية".

وشدد الشيخ عزام، على أن الاصرار الأمريكي على ملاحقة الشعب الفلسطيني في القضايا الانسانية بتقليص المساعدات "للأونروا" لن يلوي ذراع الفلسطينيين، قائلاً: "إن عُرض علينا المال من أجل التنازل عن حقوقنا أو السماح لأمريكا بفرض سيطرتها، فإنه مال مسمم لن نقبل به".

وتابع قوله "على مدى قرن كامل من الصراع أثبت شعبنا الفلسطيني قدرته على التحدي ومواجهة الاحتلال "الإسرائيلي"، من خلال حمل أمانة المرابطة والدفاع عن أرض فلسطين، ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واستنكر الشيخ عزام استمرار الصمت العربي والإسلامي في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، قائلاً: "نحن نتفهم الصراعات والأزمات التي تعصف بالوطن العربي والاسلامي، لكن لا عذر لهم إن تأخروا أكتر من ذلك وتركوا الفلسطينيين وأهل القدس وغزة وحدهم في مواجهة القرارات الأمريكية و"الإسرائيلية".

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