البث المباشر
إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال المواجهات المندلعة على مثلث الشهداء جنوب جنين
هيئة "تحرير الشام" تتبنى قتل الطيار الروسي في شمال غرب سوريا
كتائب القسام: وفاة القائد الميداني محمد موسى كامل موسى من المغازي بوسط قطاع غزة إثر مرض عضال
مراسل العالم: الجيش التركي يوسع قصفه على قرى عرب ويران وديكمداش وتل بافلونة التابعة لناحية شرا في عفرين السورية
مراسل العالم: إصابة مواطنين يمنيين اثنين في غارات لطيران العدوان السعودي على الطريق العام بمدينة صعدة
إيطاليا: جرحى في إطلاق نار استهدف جمعا من الأجانب
وزير الخارجية الايراني: اعتماد اميركا المتزايد على السلاح النووي ينتهك معاهدة الحظر النووي ويقرب البشرية من الابادة النووية
مصادر فلسطينية: اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تطلب من حكومة السلطة فك الارتباط مع الاحتلال الاسرائيلي
وزير خارجية السلطة الفلسطينية: إدراج هنية على قوائم الإرهاب الأمريكية يستهدف المصالحة
الدفاع الروسية: مقتل نحو 30 إرهابياً في قصف صاروخي مكثف على منطقة إطلاق الصاروخ الذي استهدف المقاتلة الروسية بريف إدلب

عزام: وفاة العلمي يجب أن تزيدنا إصراراً على مواصلة الجهاد والمقاومة

عزام: وفاة العلمي يجب أن تزيدنا إصراراً على مواصلة الجهاد والمقاومة
السبت ٠٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

أكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، على ضرورة أن تتخذ السلطة الفلسطينية خطوات جريئة من أجل طي صفحة الانقسام، وتخفيف معاناة الناس وتحديداً في قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وقال الشيخ عزام، في كلمته خلال حفل تأبين القيادي في حماس عماد العلمي بغزة مساء السبت: "إن الفقيد القائد عماد العلمي يستحق أن يجمعنا ويزيد إصرارنا على مواصلة الجهاد وطريق المقاومة حتى التحرير".

وأكد على أن العلمي يجب أن يدفعنا بكل قوة لتعزيز وحدة شعبنا واستعادة التوافق وفاءً له وحفاظاً على إرثه.

ودعا الشيخ عزام، السلطة الفلسطينية للالتفاف حول الشعب الفلسطيني ومساعدته، خاصة بعدما جاهرت أمريكا بالانحياز الواضح لـ"إسرائيل" والعداء لشعبنا.

وأضاف "القدس لن تضيع مهما فعل ترامب من قرارات يحاول خلالها الضغط على الفلسطينيين من أجل الرضوخ لمطالبه، داعياً السلطة الفلسطينية بعدم الإصغاء للضغوط الأمريكية و"الإسرائيلية".

وشدد الشيخ عزام، على أن الاصرار الأمريكي على ملاحقة الشعب الفلسطيني في القضايا الانسانية بتقليص المساعدات "للأونروا" لن يلوي ذراع الفلسطينيين، قائلاً: "إن عُرض علينا المال من أجل التنازل عن حقوقنا أو السماح لأمريكا بفرض سيطرتها، فإنه مال مسمم لن نقبل به".

وتابع قوله "على مدى قرن كامل من الصراع أثبت شعبنا الفلسطيني قدرته على التحدي ومواجهة الاحتلال "الإسرائيلي"، من خلال حمل أمانة المرابطة والدفاع عن أرض فلسطين، ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم".

واستنكر الشيخ عزام استمرار الصمت العربي والإسلامي في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، قائلاً: "نحن نتفهم الصراعات والأزمات التي تعصف بالوطن العربي والاسلامي، لكن لا عذر لهم إن تأخروا أكتر من ذلك وتركوا الفلسطينيين وأهل القدس وغزة وحدهم في مواجهة القرارات الأمريكية و"الإسرائيلية".

5

روابط ذات صلة

وفاة القيادي في حماس "عماد العلمي" متأثراً بجراحه التي أصيب بها

إصابة القيادي في حماس "عماد العلمي" برصاصة في الرأس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

عدوى السيلفي تصل الى المريخ !

منظمة التحرير الفلسطينية تعلق الاعتراف بدولة الإحتلال

اردوغان لماكرون: انقرة "ليست لديها اطماع" بدولة أخرى

الآلاف يتظاهرون في فرنسا ضد العدوان التركي على سوريا

الآلاف يتظاهرون دعما لهيئة الخدمات الصحية في بريطانيا

روما: اطلاق النار في ماتشيراتا يعكس الكره العنصري

العبادي يوعز بتوفير مستلزمات إكمال مشاريع البصرة

واشنطن تنفي مزاعم موسكو بتزويد المسلحين صواريخ أرض - جو

مقتل فلسطيني بنيران الجيش الإحتلال في الضفة الغربية

وزير الصناعة الايراني: نضطلع بمسؤولية تثبيت اسعار العملات الاجنبية

بيونغ يانغ: من حقنا إقامة عرض عسكري قبل أولمبياد سيئول

الاحتلال ينسحب من برقين بعد فشل عمليته العكسرية

الصادق المهدي: سنقدم شكوى ضد الحكومة داخل وخارج السودان

السعودية تنتقم من "توكل كرمان" !

عزام: وفاة العلمي يجب أن تزيدنا إصراراً على مواصلة الجهاد والمقاومة

فيديو جديد... شاهد لحظة اسقاط المقاتلة الروسية سو-25 فوق ريف إدلب

انتحاري يقتل 11 جنديا في باكستان

اكثر من 28،5 مليون زائر لمدينة مشهد المقدسة خلال 10 اشهر

معاق ايراني 70% يصعد بساق واحدة الى قمم شاهقة في العالم

الرئيس العراقي يصادق على قانون "من اين لك هذا؟"

الأکثر مشاهدة