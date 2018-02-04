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تحذير .. هذا ما يفعله الإفراط في ممارسة الرياضة بجسمك!

تحذير .. هذا ما يفعله الإفراط في ممارسة الرياضة بجسمك!
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

لا شك في أن ممارسة الرياضة يعطي شعورًا بالحيوية والصحة، وبكن هل توقعت يومًا أن الإفراط في ممارستها يمكن أن يؤدي لعواقب وخيمة، كالأرق والاكتئاب وحدوث إصابات جسدية.

العالم - منوعات 

وفي هذا السياق، قال سابرينا جو، مدرب رياضي، أن متلازمة الإفراط في التدريب، تعتبر من أخطر الأشياء التي يمكن أن تؤدي امراض كثيرة، كـ ” الاكتئاب – الإجهاد – الارق – ضعف المناعة ”.

بينما يصف جو بارك، جراح عظام بجامعة ” فيريجنيا ” ، أن متلازمة الإفراط في التدريب تحدث في الغالب للرياضين من النخبة، ولكن يمكن أيضًا أن يصاب بها الرياضيون الهواة، مثل العدائيين، لمسافات طويلة.

مشيرًا إلى أنه يمكن أن يؤدي ذلك للإصابة بتمزق الأربطة والتواء الكاحل أو القدم أو ربما شعور بألم شديد في أجزاء متفرقة من الجسم.

كما أن ممارسة الرياضة الزائدة قد تسبب بإصابة الجسم بالجفاف، حيث يفرز الجسم العرق؛ لتنظيم درجة حرارة الجسم وزيادة فقدان الجسم للسوائل، تتطلب زيادة كميات الاستهلاك اليومي لتعويض ما فقده.

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