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موقع يخبرك هل أنت في أمان على الإنترنت أو لا؟!

موقع يخبرك هل أنت في أمان على الإنترنت أو لا؟!
الأحد ٠٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

أتاحت مؤسسة كندية الفرصة لمستخدميالانترنت لمعرفة مدى تأمين أنفسهم وحساباتهم عند استخدام الانترنت.

العالم - العالم الرقمي 

وأطلقت المؤسسة، التي تُدعى “سيتزن لاب”، استبياناً بسيطاً عبر موقعها الإِلكْترونِيّ يمكن للزوار ملؤه باللغة الإنجليزية، يشمل معلومات عن الأجهزة المستخدمة فِي تصفح الإِنترنت، وأكبر المخاوف الرقمية لدى المستخدمين.

وبعد ملء الاستمارة يتلقى المستخدم بصورة فورية تقييماً لدرجة تأمين استخدامه للإِنترنت والمخاطر التي يواجهها؛ اعْتِمَاداً على المعلومات والبيانات التي قدمها في الأجابة عن الاستبيان، كما يتلقى توصيات بكيفية زيادة درجة التأمين.

في الوقت نفسه، فإن موقع “سيتزن لاب” لا يقول فقط للمستخدم ما يجب عليه عمله لتحسين أمن استخدامه للإِنترنت، وإنما يشرح طريقة عمل وفاعلية هذه الإجراءات؛ وهو ما يعني أن المستخدمين الأقل إجادة للتكنولوجيا يمكنهم الاستفادة منه.

على سَبِيل الْمِثَال، فإن المستخدم يمكنه أن يتعلم كَيْفِيَّة إيجاد تطبيق يتسم بالأمان فِي المحادثة وطريقة الاستخدام، بالإضافة إِلَى كيفية التمييز بطريقة أكثر سهولة بين رسائل البريد الإلكتروني الخطيرة والرسائل المزعجة غير الضارة.

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