نائب آشوري: امن ايران مدين لجهود اللواء سليماني وحرس الثورة

العالم - ايران

واشار النائب یوناتن بت کلیا، في تصريح ادلى به لمراسل "فارس"، الى قانون مكافحة تمويل الارهاب والذي يتم دراسته حاليا في اللجنة القضائية في المجلس، موضحا ان احدى الشؤون المهمة في البلاد تتمثل بتحقق الامن.

واضاف، ان ايران تنعم بالامن أكثر من اي بلد آخر حيث واجهت أقل الاحداث الامنية بفعل الارهاب الذي صنعته اميركا وبريطانيا خلال الاعوام الـ 3 او 4 الماضية.

وتابع: انه بالتركيز على وجهة نظر اللواء سليماني حيث صرح في احدى اجتماعاته في المجلس ان من الافضل مجابهة الارهابيين خارج الحدود ماجعل البلاد تنعم بأمن طيب.

وفي سياق آخر أكد على ضرورة المضي قدما في مكافحة الارهاب حيث ان اي احداث تعاني منها بلدان الجوار فان تاثيراتها ستنتقل بشكل لاارادي.

09-1