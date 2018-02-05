نظام آلي لمدفعية الهاون.. من انتاج الصناعات الدّفاعية الإيرانية

العالم - ايران

وأفادت وكالة "تسنيم" أن مدفعية الهاون تلعب دورا مؤثر في الدّعم النّاري لوحدات المشاة خلال تنفيذهم للعمليات، كما يمكنها توفير قصف ناري مؤثر على مواقع الأعداء خلال فترات زمنية قصيرة نسبيًّا؛ ويتميز سلاح مدفعية الهاون هذا بأنه سلاح قصف منحنٍ وهو قادر على إطلاق قذائف ذات قدرة تدميرية كبيرة حتى مسافة 8 كيلومترات.

لكن وبسبب الاهتزازات التي يتعرّض لها المدفع بعد كل عملية إطلاق، فإن آمر هذا السلاح يحتاج الى إصلاح زاوية الرّمي عقب كل عملية إطلاق. ولأن عملية الإصلاح هذه تتم بواسطة بشرية فإن نسبة الخطأ في إصلاحها عادة ما تكون كبيرة.

وبسبب هذه الاشكالات في إصلاح زاوية الإطلاق، قامت الصّناعات الدّفاعية الإيرانية بتصميم نظام آلي يعمل على إصلاح زاوية الإطلاق بعد كل عملية للإطلاق.

ويتم تركيب أقسام هذا الجهاز على جهاز هلال المرافيع التابع للسلاح، وقسمي زاوية الإطلاق واتجاه المدقع. ويتم التّحكم بهذا الجهاز عن بُعد بواسطة لوحة تحكميّة. وتمنح هذه المنظومة الإمكانية لآمر السلاح بأن يصلح زاوية إطلاق مدفعه عن بُعد، الأمر الذي يُسهل عليه تنفيذ رمايات نارية دقيقة على مواقع العدو.

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