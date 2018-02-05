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بالفيديو.. تحطم مروحية عسكرية في اليابان

الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠١٨ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

تحطمت مروحية عسكرية يابانية من طراز " أباتشي"، اليوم الاثنين، غرب اليابان، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق في منطقة سكنية.

العالم- اسيا والباسفيك

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.اتش.كيه"، عن وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا، قوله "الهليكوبتر تابعة لقوة الدفاع الذاتي البرية وسقطت في منطقة ساجا أثناء تدريب.. المسؤولون في موقع التحطم ويقيمون حجم الأضرار".

وبثت الهيئة لقطات لرجال الإطفاء وهم يخمدون نيران مندلعة في منزل فيما انبعثت سحب الدخان من السطح والنوافذ.

أفادت تقارير إعلامية بأن تحطم طائرة هليكوبتر هجومية يابانية أدى لمقتل واحد من شخصين كانا على متنها واندلاع حريق في منطقة سكنية قرب مدرسة وروضة أطفال.

ويأتي الحادث وسط تدقيق متزايد لتحليق الطائرات العسكرية بعد سلسلة عمليات هبوط اضطراري وسقوط أجزاء من طائرات تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان.

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