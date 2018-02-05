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هذا ما جرى في إجتماع مشترك لقادة حرس الحدود في كرمانشاه والعراق

هذا ما جرى في إجتماع مشترك لقادة حرس الحدود في كرمانشاه والعراق
الإثنين ٠٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

عقد قائد حرس الحدود في كرمانشاه وقائد حرس الحدود في المنطقة الأولى في العراق إجتماعاً لبحث تعزيز التعاون الثنائي.

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم الإثنين اعتبر قائد حرس الحدود في محافظة كرمانشاه (غرب) العميد لطف علي باكباز إن الإجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرارات قيادة حرس الحدود في إيران والعراق التي صدرت في إجتماع في بغداد مؤخراً.

وقال: لقد تم في الاجتماع طرح القضايا الحدودية المختلفة مشيرا إلى أن هناك تنسيقا جيدا بين حرس الحدود في البلدين.

وأشار إلى أن الإجتماع أكد على ضرورة زيادة حجم التعاون المشترك وقال: إننا على قناعة بإن زيادة التعاون تسهم في تعزيز الأمن المستديم في الحدود المشتركة.

من جانبه قال قائد المنطقة الحدودية الأولى في العراق اللواء شيركو عبد الله درويس إن الإجتماع يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي تمخضت عن إجتماع بغداد الأخير بين قادة حرس الحدود في إيران و العراق.

وأضاف قائلاً: إنه ووفقاً لإجتماع بغداد فإن هذه الإجتماعات المشتركة سوف تعقد مرة واحدة كل 6 اشهر وفي أحد البلدين لافتاً إلى إن استمرار هذه الإجتماعات سيسهم في تعزيز الأمن في الحدود المشتركة بين البلدين.

هذا وقد وقع الجانبان خلال الإجتماع مذكرة تفاهم من 10 بنود تؤكد على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.

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