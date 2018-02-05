أردوغان والبابا فرنسيس يؤكدان ضرورة الحفاظ على وضع القدس

العالم- تركيا

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، أن أردوغان بحث مع البابا مخاطر القرار الأمريكي بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مشددا على أهمية مواصلة السعي لعدم تنفيذه.

وأضافت أن الطرفين أكدا في اجتماعهما على ضرورة الحفاظ على وضع القدس الذي حددته قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأشارت الوكالة إلى أن الطرفين تطرقا خلال لقائها إلى الجهود المشتركة لمكافحة العداء للأجانب والإرهاب، مشددين في الوقت ذاته على خطأ الربط بين الأديان والإرهاب، وضرورة الابتعاد عن الخطابات المستفزة الرامية لربط الإرهاب بالإسلام.

وأكد الفاتيكان أنه يؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يقضي باتفاق الطرفين على الوضع النهائي للقدس في إطار عملية "السلام".

تجدر الإشارة إلى أن ترامب أعلن عن اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي، ووقع على قرار نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس المحتلة، الأمر الذي أثار موجة عارمة من الغضب الاسلامي والعربي والدولي.

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