بالفيديو.. “روبوت” مشاكس يحرج وزيرًا تركيًا أثناء خطاب رسمي!!

العالم - منوعات

وخلال إلقاء الوزير التركي كلمة رسمية بحضور روبوت آلي، تم عرضه على المنصة بمناسبة الزيارة، قام الأخير مرارًا وتكرارًا بمقاطعته وطلب إيضاحات منه، غير آبه بعبوس الوزير في وجهه وارتسام علامات الغضب على محياه.

واضطر الوزير التركي للتوقف عن إلقاء كلمته عدة مرات؛ بسبب قيام الروبوت بمقاطعته على نحو مفاجىء وغير متوقع وسمج، مما أعاقه عن إكمال كلمته وطرح أفكاره، حيث قال له الروبوت دون خجل: “أنا لا أفهم ما الذي تتحدث عنه، أنا لا أفهم ما تقوله على الإطلاق”.

فما كان من الوزير الذي شعر بالإحراج والخجل، إلا أن طلب من المبرمجين، بلهجة حادة وقاطعة، إيقاف الروبوت عن العمل والكلام، ومنعه من الاستماع لخطابه والمتمتع بمرافقته في زيارته، وعلاوة على ذلك، أمر الوزير بأن تتم إعادة برمجة هذا الروبوت الجسور جدًا، وإيقافه عن الحديث والثرثرة.

ولم ينكر وزير النقل التركي، أحمد إرسلان، لصحيفة “حرييت” التركية، اليوم الثلاثاء، تعرضه لموقف محرج خلال الزيارة الرسمية، التي قام بها إلى مركز العلوم والتكنولوجيا في العاصمة التركية أنقرة.

120-104