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المعارضة البحرينية تعلن خطوات العصيان المدني إحياءً للذكرى الـ7 لانطلاقة الثورة

المعارضة البحرينية تعلن خطوات العصيان المدني إحياءً للذكرى الـ7 لانطلاقة الثورة
الثلاثاء ٠٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

  أعلنت القوى الثوريّة المعارضة في البحرين، عن خطوات العصيان المدني المرتقب في فعاليّات إحياء الذكرى السابعة لانطلاقة الثورة.

العالم - البحرين

وأوضحت القوى الثوريّة أن خطوات العصيان المدني الجزئي في البحرين الذي يأتي ضمن فعاليّات "باقون"، يتضمّن إطفاء الأنوار الخارجيّة للمنازل، وإغلاق المحلّات التجاريّة في مناطق البحرين، بدءًا من مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط حتى مساء يوم الخميس 15 فبراير/ شباط 2018.

كما يشمل إضرابًا طلابيًّا عامًا في المدارس والمعاهد والجامعات، والامتناع عن التزود بالبنزين ومشتقاته، على مدى يومي الأربعاء والخميس (14 و15 فبراير/ شباط 2018)، وكذلك الامتناع عن التبضّع ومقاطعة المجمعات التجاريّة، ووقف المعاملات الحكوميّة والتجاريّة والمصرفيّة، وغلق الشوارع العامّة في أنحاء البلاد، وأيضًا خفض حركة التنقل بالمركبات في الشوارع إلّا في الحالات الضروريّة.

ودعت القوى الثورة الجماهير البحرينية إلى المشاركة الكثيفة في التجمعات والتظاهرات الثوريّة التي ستُنظّم بالشوارع والساحات ضمن خطوات العصيان.

من جانبها، دعت الهيئة النسوية في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير نساء البحرين إلى المشاركة في فعاليّات إحياء الذكرى السابعة لثورة فبراير، والعصيان المدني المقرر بدءًا من 13 حتى 15 فبراير/ شباط الجاري.

وقالت الهيئة في بيان لها «سبع سنوات مرّت على انطلاقة الثورة المجيدة، وطيلة هذه السنوات كانت المرأة البحرانيّة سبّاقة في النضال وإعلاء الصوت مطالبة بحقوقها وحقوق عائلتها وشعبها».

وأضافت أنّه خلال 7 سنوات جسّدت المرأة البحرانيّة أجمل صورة زينبيّة بطوليّة، فقد كانت في الميادين والتظاهرات، وقدّمت الشهداء والأسرى، واعتُقلت، وأسقطت جنسيّتها، وهجّرت، واقتحم منزلها عليها من دون مراعاة لحرمتها، ولم تهتزّ ولم تهن، بل أكملت صابرة، صامدة بوجه الظلم، ولن ينسى أحد مواقف أمّهات الشهداء ولا زوجاتهنّ ولا أخواتهنّ.

منامة بوست

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