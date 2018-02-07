روحاني: سنصنع ملحمة جديدة في 11 شباط ..

العالم - ايران

وأعرب روحاني الیوم الأربعاء، خلال إجتماع الحكومة، عن إرتیاحه لإنطلاق الجمهوریة الاسلامیة والشعب الایراني في طریق تطلعات وأهداف الثورة بقوة وحیویة أكثر من ذي قبل، معتبراً مشاركة الشعب في مسیرات ملیونیة یوم الحادي عشر من فبرایر مرآة تعكس للعالم إرادة وثقة وحیویة هذا الشعب الذی سیهتف بصوت ملیوني، دعمه للنظام وأهدافه وسیردع بذلك الأعداء ویُرغمهم علی التراجع.

وأضاف روحاني أنّ هذه المشاركة الكبری ستحقن الیأس في قلوب الأعداء والحاقدین وتفتت ما خططوا له من مؤامرات، واصفاً إیّاها بیاناً للصلة المتداخلة بین الشعب والحكومة وعمق التزام الایرانیین بمبادئ الثورة.

وندد رئیس الجمهوریة بالمؤامرات التي حاكتها أیدي القوی الاستكباریة في الآونة الأخیرة ضد الشعب الایراني والتي باءت بالفشل ولاقت رداً حازماً من جانب فئات الشعب، مؤكداً علی أنها تفرض علینا الیوم مشاركة مكثفة في مسیرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامیة لیرَ الجمیع مدی التزام الایرانیین بالثقافة الوطنیة والدینیة والأهداف الشامخة الثوریة والقومیة.

وأشاد الرئيس روحاني بانتصارات ایران ضد الارهابیین المدعومین من جانب القوی الاستكباریة في المنطقة وبنجاح الدبلوماسیة الایرانیة في مواجهة سیاسات الحكومة الأمریكیة التي لاقت رفضاً من جانب مجلس الأمن ومن جانب العدید من الدول الكبری في العالم، مطالباً باستعراض قوي یكون الرد الحاسم ضد المؤامرات المخطط لها للنیل من العالم الاسلامي وفلسطین والقدس.

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