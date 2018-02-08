اللجنة الأولمبية الإيرانية: لن نسكت على الأساءة لمفاخرنا وكرامتنا

العالم ـ إيران

وبحسب وكالة ارنا فقد كتب صالحي أميري اليوم الخميس على المواقع الإلكترونية: قدمنا احتجاجا رسمياً إلى سسفير كوريا الجنوبية في طهران واتصلنا بوزير الخارجية لاستدعاء السفير الكوري الجنوبي إلى وزارة الخارجية لإبلاغه احتجاج إيران الشديد على هذا التصرف غير الأخلاقي وغيرالرياضي لشركة سامسونغ.

علماً ان شركة سامسونغ أهدت 4 آلاف جهاز هاتف خلوي إلى اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية المنظمة للألعاب الشتوية، لتهدى إلى الرياضين المشاركين في هذه البطولة. وصرحت وكالة يونهاب الكورية نقلاً عن اللجنة الوطنية الأولمبية الكورية، أن اللاعبين الإيرانيين والكوريين الشمالين منعوا من الحصول على أجهزة الهواتف الخلوية بذريعة العقوبات الدولية ضد إيران وكوريا الشمالية.

ومن المقرر ان تنطلق الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 غدا الجمعة في مدينة بيونغ يانغ.

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