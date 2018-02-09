الشيخ شريفة: اسرائيل عدوة وهي شر مطلق لكل اللبنانيين

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,لفت الشيخ شريفة إلى أنه "على البعض ان يتعقل وان يخاطب الناس بعيدا عن الاستخفاف بعقولهم واكد ان التقوقع الذي ظهر مؤخرا مع مواقف اطلقها هذا البعض ان كان فيما خص العدو ال​اسرائيل​ي او اطراف في الداخل يجب التعاطي معه بجدية لمنع تكراره لانه لا يخدم وطننا ومصلحة وطننا ووحدته ومنعا من الانزلاق به مجددا صوب المشاكل والازمات"، مؤكداً أن "اسرائيل عدوة وهي شر مطلق لكل ال​لبنان​يين الا اذا اعتبر البعض غير ذلك فتلك مصيبة كبرى".

واشاد الشيخ بـ"تحرك المسؤولين لمنع كيان ​الاحتلال الاسرائيلي​ من الاعتداء على ثرواتنا الطبيعية في البحر وبناء جدار على ارضنا"، مؤكداً "أننا نتمسك بهذه الثروة ايا كانت كانت ​التهديدات الاسرائيلية​ والبلوك رقم 9 هو من حق لبنان واللبنانيين وقال هذا امر لا جدال فيه واي وساطة من اي جهة اتت لحل الوضع بالديبلوماسية لا يعني اننا نتخلى عن هذا الحق وعلى الاسرائيليين ان يدركو اننا كلبنانيين بوحدتنا الوطنية وبجيشنا وبمقاومتنا سنقف لهم بالمرصاد وسنمنعهم من التعدي على ارضنا وعلى ثروانتنا الطبيعية في البر والبحر".