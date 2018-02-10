العالم – الأمريكيتان

صرحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أنها فرضت العقوبات على مواطن من الفلبين، عبد الفتاح أبو بكر (وهو يحمل أيضا الجنسية السعودية)، قدم دعما ماليا وماديا لـ"داعش" الإرهابي وفرعها في الفلبين.

وفرضت الوزارة عقوبات أيضا على مواطن ألماني يونس زكريا وشركته للإلكترونيات ومقرها تركيا بسبب توريد مكونات لطائرات من دون طيار لتنظيم "داعش". كما فرضت عقوبات على مواطن صومالي، محمد يوسف وشركتين تجاريتين له "بروفيسيونال إلكترونيك" و"بيبات ترايدينغ"، بسبب أنشطة داعمة لـ"داعش" في الصومال.

المصدر: سبوتنيك

216