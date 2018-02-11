كوريا الشمالية: العقوبات تمنعنا من دفع سهم ميزانية الأمم المتحدة

العالم - آسيا

وعقد سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة جا سونغ لقاء مع جين بيجل، المسؤولة بالأمم المتحدة، يوم الجمعة لكي تطلب من المنظمة الدولية المساعدة في تأمين قناة للتحويلات المصرفية بحيث تتمكن بيونغ يانغ من دفع نحو 184 ألف دولار تقول إنها مستحقة عليها عن عام 2018.

ويتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفع إسهامات مقدرة في ميزانيات المنظمة العادية وتلك الخاصة بحفظ السلام بالإضافة إلى ميزانية أخرى للمحاكم الدولية.

وقالت بعثة كوريا الشمالية في بيان إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على بنك التجارة الخارجية، وهو بنك التعاملات الخارجية الرئيسي لكوريا الشمالية، تمنع البلاد "من الوفاء بالتزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة من خلال أعاقة الأنشطة الطبيعية حتى مثل سداد الإسهام في الأمم المتحدة".

وأضافت "يظهر هذا أيضا مدى قسوة ووحشية العقوبات".

وحذر البيان من أنه إذا لم تتمكن كوريا الشمالية من السداد، سيكون "من الواضح جدا" أن المسؤول هو الولايات المتحدة و"أتباعها".

وكانت الولايات المتحدة فرضت حظرا على بنك التجارة الخارجية في عام 2013 بينما أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة البنك على القائمة السوداء في أغسطس آب الماضي.

