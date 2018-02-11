الجزائر.. تفكيك شبكة تضم 11 عنصرا على صلة بداعش

العالم . الجزائر

وقال مصدر أمنى محلى، لوكالة "سبوتنيك"، إن أجهزة الأمن المختصة وضعت يدها على شبكة ترتبط بتنظيم داعش الإرهابي، تضم 11 عنصراً، كانت تقوم بجمع الأموال واستقطاب عناصر جديدة والإشادة بأعمال التنظيم الإرهابى.

وأشار المصدر، إلى أنه قد تم "اعتقال أربعة من عناصر الشبكة الذين أقروا فى التحقيقات بكامل الوقائع، وبأنهم كانوا بصدد جمع أموال لشراء بطاقات سفر لصالح عناصر من التنظيم للمغادرة عبر تركيا ودبى".

وأكد أن أجهزة الأمن استرجعت حواسيب وهواتف نقالة وتذاكر سفر الكترونية إلى إسطنبول ودبى، بعد تحقيقات مع الموقوفين التى وجهت لهم تهم "الانتماء والإشادة ودعم تنظيم إرهابى دولى".

وكانت أجهزة الأمن بولاية تلمسان قد ألقت، فى يناير الماضى، القبض على 14 شخصا لصلتهم بتنظيم داعش الإرهابى، فيما يأتى فى إطار جهود مكثفة تبذلها قوات الجيش والأمن الجزائرى لملاحقة العناصر الإرهابية، فى مناطق عدة من البلاد خاصة المناطق الحدودية مع مالى والنيجر، ولمكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية.

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