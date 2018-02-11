استشهاد 9 يمنيين بينهم 5 نساء بغارات تحالف العدوان غربي اليمن

العالم - اليمن

وأبلغ مصدر محلي في المحافظة، وكالة "سبوتنيك"، بأن "طيران التحالف شن اليوم، الأحد، غارتين على منزل في منطقة الشرجة بمديرية الجراحي، أسفرتا عن مقتل 9 بينهم 5 نساء.

وتفرض قوات الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف حصاراً على مديرية الجراحي.

وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية لثمان غارات لطيران التحالف، استهدفت سبعة منها منطقة آل قراد في مديرية باقم، فيما استهدفت الثامنة منطقة طخية بمجز.

ونفذت القوات السعودية قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مناطق متفرقة في مديرية رازح التابعة لصعدة.

على صعيد آخر، استهدف طيران التحالف بغارة مديرية صرواح في محافظة مارب شمال شرقي اليمن، عقب مقتل وإصابة 5 من قوات هادي في ذات المديرية بعمليات "أنصار الله".

حدودياً، قال مصدر عسكري في محافظة صعدة لـ "سبوتنيك" إن قوات "أنصار الله" قصفت بالمدفعية تجمعات وتحصينات للجيش السعودي في جبل دخان وموقع القرن وقرية حامضة الشمالية ومواقع خلف القرية بقطاع جازان جنوب غربي السعودية.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يشن منذ آذار/مارس 2015 عدوانا على اليمن، دعما لعبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة انصار الله.

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