بانوراما: ايران... البيعة الشعبية للثورة واهدافها وتركيا لم تحقق اهدافها في عفرين

العالم - بانوراما

استعرضت نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفان التاليان:

نبدأ الملف الأول من بانوراما لهذه الليلة من ايران، حيث شهدت مختلف المحافظات والمدن الايرانية مسيرات مليونية احتفالا بذكرى انتصار الثورة التاسع والثلاثين على يد مفجرها الامام الخميني الراحل قدس سره، وردد المتظاهرون شعارات تاييدا لنظام الجمهورية الاسلامية واخرى ضد اميركا والكيان الاسرائيلي وحمل المشاركون في التظاهرات العلم الايراني ويافطات كتبت عليها عبارات تؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية للتصدي للمؤامرات.

ورفرف العلم الايراني في سماء الوطن... شعارات حماسية واناشيد وطنية ونداءات تاييد للقيادة... هي مظاهر احتفال الشعب الايراني بذكرى انتصار الثورة.

وانطلقت مسيرات مليونية في كافة المحافظات والمدن والقرى الايرانية إيذاناً ببدء ربيع الحرية الاربعين لفجر انتصار الثورة الاسلامية التي فجرها الامام الخميني الراحل قدس سره عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين.

في ملفنا الثاني... خسائر الجيش التركي في عفرين، ومع استمرار الهجوم التركي على منطقة عفرين شمالي سوريا، تزداد الخسائر التي يتكبدها الجيش التركي والجماعات المسلحة المدعومة منه، مع عدم تحقيق الجيش لاكثر من ثلاثة بالمائة من اهدافة. فيما ارتفع عدد القتلى من الجنود التركية الى اكثر من سبعة وعشرين قتيلا.

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