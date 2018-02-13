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هذا ما دار في لقاء جابري انصاري وعبدالسلام في طهران

هذا ما دار في لقاء جابري انصاري وعبدالسلام في طهران
الإثنين ١٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

بحث كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني حسين جابري انصاري في طهران اليوم الاثنين مع المتحدث باسم حركة انصار الله باليمن محمد عبدالسلام، سبل الحل السياسي للازمة اليمنية ودعم شعب هذا البلد بهدف انهاء الحرب الظالمة المفروضة على اليمن .

العالم - ايران

واقام جابري انصاري مادبة غداء على شرف ضيفه محمد عبدالسلام والوفد اليمني المرافق له عقب اللقاء الذي تناول سبل الحل السياسي للازمة اليمنية ودعم شعب هذا البلد بهدف انهاء الحرب الظالمة المفروضة على اليمن .

وكان المتحدث باسم حركة انصار الله قد التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف حيث قدم عبدالسلام خلال اللقاء تقريرا عن الاوضاع الجارية في اليمن ولاسيما الاوضاع الانسانية المتدهورة جراء العدوان والحصار على هذا البلد .

بدوره اشار ظريف الى مبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية المؤلفة من اربعة بنود لتسوية الازمة اليمنية مؤكدا ضرورة الوقف الفوري للحرب والغارات في هذا البلد .

كما قال ظريف انه و نظرا الى الكارثة الانسانية في اليمن جراء استمرار الغارات الجوية الظالمة لتحالف العدوان السعودي على شعب هذا البلد فان من الضروري ان يبادر المجتمع الدولي الى ارسال مساعدات انسانية عاجلة للشعب اليمني.

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