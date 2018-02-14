ظريف: استقرار وتقدم العراق يحظى باهمية بالغة لايران

العالم - ايران

وقال ظريف في تصريح للصحفيين في مستهل زيارته للكويت اليوم الثلاثاء بهدف المشاركة في مؤتمر اعادة اعمار العراق ان تقدم واستقرار العراق يحظى باهمية بالغة بالنسبة لنا .

واوضح ان ايران كانت دوما الى جانب الشعب العراقي وقال لقد كنا الى جانب الشعب العراقي ابان محاربة "داعش" والتكفيريين وكذلك الحال في اعادة اعمار العراق فايران كانت منذ البداية الى جانب الشعب العراقي وهي التزمت بكامل تعهداتها في المؤتمرات السابقة لاعادة اعمار العراق.

واضاف ظريف انه كان من المقرر ان تقدم ايران دعمها في حقلي الطاقة والغاز كما قدمنا دعمنا للعراق في حقل الطاقة الكهربائية. هذا فضلا عن ان القطاع الخاص الايراني كان نشطا لاسيما في حقل صادرات الخدمات التقنية والهندسية وبناء الطرق في الوقت الذي لم تمارس الدول ادنى نشاط في هذا المجال مؤكدا استعداد القطاع الخاص الايراني اليوم لتقديم خدماته ايضا.

وعن لقاءاته على هامش مؤتمر اعادة اعمار العراق قال ظريف ان سنحت الفرصة فانه سيلتقي المسؤولين المشاركين بمن فيهم نظيره الكويتي والعراقي واحتمالا منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني لان زيارته قصيرة للكويت نظرا الى انه سيرافق رئيس الجمهورية في زيارته للهند.

وعن مقترح تشكل رابطة للحوار الاقليمي قال ظريف ان مبادرات ايران للتعاون في الخليج الفارسي وايجاد علاقات وتعاون وتعاطي في هذه المنطقة تعود الى العام 1986 عندما بعث وزير الخارجية الايراني في حينها رسالة الى الامين العام للامم المتحدة وفي اوج حرب ناقلات النفط اكد فيها ضرورة التعاون الاقليمي وكان هذا الموقف الراسخ لايران لان هذه المنطقة لن ترى ابدا الامن والاستقرارمن دون تعاون دولها .

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