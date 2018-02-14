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ظريف وموغريني يبحثان الاتفاق النووي واعمار العراق

ظريف وموغريني يبحثان الاتفاق النووي واعمار العراق
الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني على هامش المؤتمر الدولي لاعادة اعمار العراق في الكويت.

العالم - ايران

وبحث ظريف الذي بدا اليوم زيارة للكويت بهدف المشاركة في المؤتمر الدولي لاعادة اعمار العراق مع منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني قضية اعادة اعمار العراق وتطبيق الاتفاق النووي واخر تطورات المنطقة.

وكان ظريف اشار في مستهل زيارة للكويت  الى اهمية استقرار وتقدم العراق بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان ايران التزمت بتعهداتها في المؤتمرات السابقة لاعادة اعمار العراق بشكل كامل .

وقال ظريف في تصريح للصحفيين في مستهل زيارته للكويت اليوم ان تقدم واستقرار العراق يحظى باهمية بالغة بالنسبة لنا .

واوضح ان ايران كانت دوما الى جانب الشعب العراقي وقال لقد كنا الى جانب الشعب العراقي ابان محاربة داعش والتكفيريين وكذلك الحال في اعادة اعمار العراق فايران كانت منذ البداية الى جانب الشعب العراقي وهي التزمت بكامل تعهداتها في المؤتمرات السابقة لاعادة اعمار العراق.

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