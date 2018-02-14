الرئيس روحاني يبدأ غدا زيارة الى الهند

العالم - ايران

و أعلن برويز اسماعيلي مساعد مسؤول المكتب الأعلامي لرئاسة الجمهورية، ان الرئيس روحاني سيبدأ زيارته للهند من حيدرآباد في ولاية تلنغانا الهندية، موضحا بان زيارة رئيس الجمهورية تأتي ردا على الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي "نارندا مودي" لطهران العام الماضي ولبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

وصرح اسماعيلي بان الرئيس الايراني سيلتقي العلماء المسلمين في حيدرآباد جنوب الهند، كما يتفقد المراكز الثقافية والدينية ويلتقي الايرانيين والطلاب المقيمين هناك.

واضاف اسماعيلي ان مراسم الاستقبال الرسمي ستقام للرئيس روحاني من قبل رئيس الوزراء الهندي صباح يوم السبت القادم في نيودلهي ومن ثم ستعقد المحادثات المشتركة بين مسؤولي البلدين وسيتم تبادل الوثائق ومذكرات التفاهم للتعاون بحضور كبار المسؤولين من الجمهورية الاسلامية الايرانية والهند.

وقال مساعد المسؤول الاعلامي لمكتب رئاسة الجمهورية، ان رئيس الجمهورية وخلال حضوره البرامج الثقافية واللقاءات الثنائية، سيتحدث ويلقي كلمات امام النخب والعلماء في الهند .

كما ستعقد خلال هذه الزيارة اجتماعات مشتركة بين رجال الاعمال من القطاعات الخاصة في ايران والهند لمناقشة الامكانيات والطاقات المتوفرة وفرص التعاون لتنمية العلاقات التجارية.

واشار اسماعيلي الي ان الرئيس روحاني سيغادر نيودلهي مساء يوم السبت 17 فبراير عائدا الى طهران.

109-2