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عراقجي: الاتفاق النووي یجب تنفيذه دون اضافة أو حذف

عراقجي: الاتفاق النووي یجب تنفيذه دون اضافة أو حذف
الأربعاء ١٤ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال مساعد وزیر الخارجیة للشؤون السیاسیة عباس عراقجي ان موضوع المحادثات مع نظیره الروسي سیرغي ریابكوف هو 'الاتفاق النووي والتطورات الناتجة عن السیاسات الامریكیة' وقال ان تعاطي الاخرین مع الامریكیین لا أهمیة له بالنسبة لنا، موقفنا واضح یجب تنفیذ الاتفاق النووي بدون اضافة او حذف أي كلمة منه.

العالم - ايران 

واضاف عراقجي الیوم الاربعاء على هامش لقائه ریابكوف مساعد وزیر الخارجیة الروسي: نستضیف الیوم السید ریابكوف المفاوض الروسي في الملف النووي، لقائنا الیوم یأتي في اطار المشاورات المستمرة بین وزارتي الخارجیة الایرانیة والروسیة، والتي بدأت قبل المفاوضات النوویة واستمرت بشكل مكثف. 

واشار عراقجي الى المشاورات المستمرة مع الروس وتبادل الزیارات بین المسؤولین في طهران وموسكو خلال العامین الماضین من تنفیذ الاتفاق النووي، وقال : نظرا للظروف الحالیة والاجواء السلبیة جدا التي خلقها الرئیس الامریكي حول الاتفاق النووي وتهدیداته المتكررة ، فاننا نستشعر ضرورة اجراء المزید من المشاورات . 

ونوه ایضا الى اجراء مشاورات مع الاطراف الأوروبیة الا انه قال ان مشاوراتنا مع روسیا والصین تحظى باهمیة ومكانة خاصة بالنسبة لنا. 

وصرح مساعد وزیر الخارجیة بانه سیبحث مع نظیره الروسي الیوم حول الظروف الحالیة وانتهاك الاتفاق من قبل الامریكیین ونكثهم العهد ومطالیب امیركا غیر القانونیة والتي تتنافى مع الاتفاق . 

وصرح عراقجي ان روسیا كانت ولازالت من الداعمین لخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وقدمت دعما كبیرا اثناء المفاوضات و بعد تنفیذه . نأمل ومن خلال المشاورات بین الطرفین وعلى مختلف المستویات، بان نتمكن من ضمان مصالح البلدین بافضل وجه . 

وردا على سؤال حول احتمال اجراء مفاوضات جدیدة بخصوص الاتفاق النووي قال عراقجي: ایران موقفها واضح من الاتفاق وموقف روسیا والصین والدول الاوروبیة الثلاث ایضا مواقفها واضحة بهذا الشان حتى الان. 

وصرح بانه لن تجري أي مفاوضات جدیدة حول خطة العمل المشتركة الشاملة ، ولاتضاف أي كلمة او تحذف منها.

وأكد مساعد وزیر الخارجیة الایراني : من غیر الممكن فتح مفاوضات اخرى او تعدیل الاتفاق او ضم ملحق له. 

وصرح ان خطة العمل المشترك الشاملة ، التزام دولي واضح لجمیع الدول التي شاركت في توقیعه، ومجلس الأمن حول هذا الاتفاق الى التزام دولي .

وأكد عراقجي على مسؤولیة جمیع الاطراف في تنفیذ تعهداتها واذا لم تنفذ علیها ان تتحمل تبعات قراراتها. 

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