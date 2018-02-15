ريابكوف: لا مجال لتعديل الاتفاق النووي ونقف بحزم الى جانب ايران

العالم - ايران

وقال ريابكوف: اننا سنقف بحزم الى جانب اصدقائنا الايرانيين لنعلن رفضنا للجهود التي يبذلها احد الاطراف بهدف تغيير التوافقات التي اُقرت من خلال مفاوضات معقدة.

جاءت تصريحات ريابكوف هذه اليوم الاربعاء على هامش لقائه مع المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني عباس عراقجي؛ مشددا على حماية موسكو للانجازات المنبثقة عن المفاوضات النووية.

وقال مساعد وزير الخارجية الروسي ان الاتفاق النووي يتعرض اليوم لهجمة من جانب البعض؛ مضيفا بقوله "برأيي سيكون من الانصاف اذا قلنا باننا نمرّ حاليا في واحدة من اللحظات العصيبة في مجال تنفيذ الاتفاق".

وتابع القول: لقد وضعوا الاتفاق النووي امام ظروف يبدو من خلالها بانه يتعارض ومصالح واحدة من الدول المشاركة فيه كحد ادنى؛ حيث ان هذا البلد يهدد الاخرين بضرورة تغيير الاتفاق خلال الفترة التي يحددها او انهم على حد زعمهم سيواجهون تداعيات ذلك؛ نحن نعارض هذه الرؤية التي تنتهجها تلك الدولة علي الاصعدة الدولية".

وخلص ريابكوف الي ان روسيا لا تلتزم ابدا بالمحادثات التي تقوم بها امريكا والاخرون وصولا الى اتفاق ما فيما يخص الاتفاق النووي بزعم "تعديل هذا الاتفاق"، ولن تتعهد بهذه التغييرات.

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