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راجمات الصواريخ.. روسيا الأولى عالميا وايران تتغلب على أميركا

راجمات الصواريخ.. روسيا الأولى عالميا وايران تتغلب على أميركا
الخميس ١٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

تعد راجمات الصواريخ من أقوى المعدات العسكرية شديدة التأثير، إذ يمكنها أن تكبد العدو خسائر كبيرة، بإنزال حجم كبير من المتفجرات على الهدف.

وبحسب النشرة الدورية التي يصدرها موقع "غلوبال فاير باور" المتخصص في الرصد العسكري، فإن روسيا هي الدولة الأولى عالميا بامتلاكها 3793 راجمة صواريخ، فيما وقعت بعدها في المرتبة الثانية كوريا الشمالية بـ2400 ثم الصين بـ1770، ثم مصر في المركز الرابع عالميا والأول عربيا بامتلاكها 1481.

وتحتل إيران المركز الخامس بامتلاكها 1474 ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السادس بامتلاكها 1331، ثم فيتنام سابعا وتركيا ثامنا وسوريا تاسعا ثم أوكرانيا في المركز العاشر.

ووفقا لهذه القائمة، فإن ترتيب الدول العربية بعد مصر، المرتبة الثانية سوريا بـ650 وثالثا اليمن بـ423، رابعا السعودية بـ322 والمرتبة الخامسة الجزائر بـ176، سادسا ليبيا بـ100 وسابعا الأردن بـ88، وثامنا المغرب بـ72 وتاسعا العراق بـ59.، وعاشرا الإمارات بـ54 راجمة.

ويكمن الدور الرئيسي لراجمات الصواريخ في توفير الدعم الناري غير المباشر للقوات البرية وضربا مساحيا، لتدمير مصادر النيران، وقوات الدفاع الجوي، والتشكيلات المدرعة، والأهداف الحيوية المعادية، في مختلف أعماق ميدان القتال، وإخماد مصادر النيران المعادية، ومعدات الدفاع الجوي الموجودة في المنطقة الأمامية عن طريق إطلاق حجم كبير من النيران في وقت قصير جدا، على أهداف حيوية، وفي توقيتات حرجة بالنسبة لتطور أعمال القتال.

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