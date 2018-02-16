القوى الشيطانية تستهدفنا لأننا نتبع مدرسة الاسلام والقرآن

العالم - إيران

وخلال الاجتماع الكبير للتعبويين في مدينة بابُل (شمال إيران)، قال العميد غلام حسين غيب برور: لقد قدم الشعب تضحيات كبيرة من اجل هذه الثورة النورانية.. وأينما احتاجت الثورة أظهر الشعب صموده.. وقدم تضحياته أينما تطلبت الساحة التضحية والايثار.

وأضاف: إن ساحة الدفاع عن حرم آل الله على بعد آلاف الكيلومترات عن بلادنا، أثبتت مرة أخرى، أن الشباب المسلم في هذا الوطن، يتحلون بالشجاعة كما الجيل الأول للثورة.

ولفت إلى أن الأعداء يواصلون محاولاتهم العدائية دون توقف.. واليوم نشهد حرب الأحزاب بنوعها المعاصر ضد الثورة.

وتابع: إن عامة جبهة الاستكبار من الصهاينة الخبثاء والمنافقين عمي القلوب وإلى القوى الشيطانية في العالم، تثير الفتن ضدنا بكل ما أوتيت من قوة، لأن الشعب الإيراني يتبع مدرسة الإسلام والقرآن.

وحذر العميد غيب برور من التغلغل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والامني، لأن الأعداء أدنى ما يرضيهم هو اضمحلال الثورة، مشددا على أننا متمسكون بالولاية والقيادة حتى نقتلع جذور العدو.

المصدر: وكالة فارس

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