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كبرى شركات النفط الروسية في إيران

كبرى شركات النفط الروسية في إيران
الخميس ١٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

تواصل شركة "لوك أويل" النفطية الروسية محادثاتها حول إنشاء شركات اتحادية لاستخراج النفط داخل منطقتي "أبتيمور" و"منصوري" في إيران، رغم توقف هذه المحادثات مع شركات أجنبية أخرى.

العالم - اسيا والباسفيك

ولكن الشركة الروسية لا تتوقع الوصول إلى اتفاق مع إيران بهاتين المنطقتين قبل 3 أو 4 أشهر حسب رأي الرئيس التنفيذي لشركة "لوك أويل"، وحيد أليكبيروف، حيث أشار خلال المنتدى الاستثماري في مدينة سوتشي إلى مواصلة شركته المباحثات للوصول إلى اتفاق مع الطرف الإيراني فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط في منطقتي "أبتيمور" و"منصوري"،  ويقدر أليكبيروف احتياطي النفط والغاز في هاتين المنطقتين بمليار طن.

وأشارأليكبيروف إلى محادثات كانت "لوك أويل" أجرتها، في العام الماضي، مع شركة "مايرسك" الدنماركية ومع شركة "برتامينا" الإندونيسية لتشكيل شركات اتحادية تعمل في الحقول الإيرانية، وأضاف أن الشركة الدنماركية توقفت عن مواصلة المحادثات، ما أجل توقيع الاتفاق مع الطرف الإيراني.

من جهته قال نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زمانينيا إن شركتي "لوكويل" و"زروبيج نفط" أقرب الشركات الروسية الراغبة في استخراج النفط الإيراني من توقيع الاتفاق.

يذكر أن حقل "منصوري" يقع في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، وكان قد افتتح عام 1972 ثم توقف ليستأنف من جديد عام 1991 من قبل شركة النفط الإيرانية الجنوبية.

المصدر: وكالات

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