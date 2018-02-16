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روسيا ترفع جودة وقود محطة بوشهر النووية

روسيا ترفع جودة وقود محطة بوشهر النووية
الخميس ١٥ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت روسيا بانها ستستخدم في محطة بوشهر النووية الواقعة جنوبي ايران وقودا من نوع "TBC-2M" وهو اكثر جودة من الوقود السابق المستخدم بالمحطة.

العالم - إيران

وقال الكساندر يوسييف رئيس الشؤون الانتاجية بمصنع انتاج اجزاء الوقود النووي "خيم كانسنترانت نوفسيبيريسك" التابع لشركة انتاج الوقود النووي "تول" الروسية في تصريح له الاربعاء، أن الوقود النووي من نوع "TBC-2M" يحظى بجودة اعلى وفترة بقاء أطول.

وأوردت وكالة انباء "سبوتنيك" نقلا يوسييف، أن مصنع "خيم كانسنترانت نوفسيبيريسك" قام في العام 2017 بانتاج الوقود من نوع "TBC-2M" لمحطة بوشهر النووية.

وأضاف أن المصنع انتج هذا النوع من الوقود للمرة الاخيرة لاستخدامه في مفاعل محطة بوشهر.

وتابع أنه وفقا للبرنامج المحدد سيتم استخدام هذا النوع من الوقود في الوحدة الاولى من محطة بوشهر النووية وكودانكولام (الهند).

يذكر ان الوقود النووي TBC-2M يعد الجيل الثاني للوقود النووي الروسي ويستخدم في المفاعلات النووية من نوع ''و.و.اي.ار-1000" ويتمتع بقترة بقاء اطول من الوقود النووي "TBC' ويرفع كذلك قدرة انتاج الطاقة للمفاعل.

المصدر: وكالة فارس

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