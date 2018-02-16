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روحاني يشارك في مراسم صلاة الجمعة في حيدر آباد الهندية

روحاني يشارك في مراسم صلاة الجمعة في حيدر آباد الهندية
الجمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

شارك الرئيس الايراني حسن روحاني خلال زيارته للهند، اليوم الجمعة في مراسم صلاة الجمعة التي جرت في "مكة مسجد" في مدينة حيدر آباد، وسط ترحيب حافل من المصلين.

العالم - ايران

وتجمع المواطنون المسلمون الهنود علي جانب الطريق المؤدي الى المسجد مرددين هتافات الترجيب بقدومه و"تحيا ايران، تحيا الهند".

وتقام صلاة الجمعة في "مكة مسجد" عادة بمشاركة واسعة من المسلمين الشيعة والسنة.

ويعتبر هذا المسجد من الاثار التاريخية البارزة جدا للهند وبني من قبل السلطان محمد قطب شاه، الحاكم السادس لمنطقة الدكن من سلالة قطب شاهي الشيعية المتحدرة من اصول ايرانية.

وكان السلطان محمد قطب شاه من الامراء المتدينين والملتزمين جدا في هذه السلالة وبنى هذا المسجد الذي يعتبر الاكبر في الهند عام 1617 في مدينة حيدر آباد، وكان قد اهتم كثيرا بنشر المذهب الشيعي واللغة الفارسية ايضا.

هذا ويواصل الرئيس روحاني زيارته الى الهند لليوم الثاني والتي تستمر ثلاثة ايام، واستهل روحاني زيارته بلقاء النخب وعلماء الدين في مدينة حيدر اباد جنوب الهند حيث اكد ان طريق الحل لمشاكل المنطقة ليس عسكرياً وانما سياسي، وسيتخلل خلال اختتام الزيارة يوم غد السبت توقيع اتفاقيات اقتصادية مع الهند.

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