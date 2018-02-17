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شركة 'لوك اويل' الروسية تتطلع لابرام عقد نفطي مع ايران

شركة 'لوك اويل' الروسية تتطلع لابرام عقد نفطي مع ايران
الجمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس شركة 'لوك اويل' الروسية وحيد علي اكبروف عن أمله بأن توقع الشركة خلال الاشهر الاربعة القادمة عقدا نفطيا مع ايران لاستثمار عدة حقول نفطية.

العالم - ايران

وكان أكبروف قد أعلن سابقاً عن إمكانية ابرام عقد نفطي مع ايران خلال شهر اذار/مارس القادم 'ولكن بسبب ضيق الوقت فاننا بحاجة الي فترة اربعة أشهر لابرام العقد'.

ونقلت وكالة 'تاس' عن اكبروف قوله، لقد حدث توقف للاسف لم تكن 'لوك اويل' مسؤولة عنه لذا فاننا بحاجة الي فترة 4 اشهر لابرام العقد مع ايران.

واضافت الوكالة الروسية: ان المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية علي كاردر اعلن في وقت سابق بانه سيتم خلال شهر مارس ابرام عقود لاستثمار حقلي 'منصوري' و'منجولة' النفطيين.

ووفقا لوكالة تاس ستنافس شركة 'برتامينا' الاندونيسية، الشركة الروسية لابرام العقد المتعلق بحقل 'منصوري' مع ايران.

ويقع حقل 'منصوري' علي بعد 50 كم الي الجنوب الشرقي من مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان (جنوب غرب) وعلى بعد 60 كليومتراً شمال الخليج الفارسي ويبلغ معدل انتاجه اليومي 100 الف برميل.

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