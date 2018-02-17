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الهند تعتزم الاستثمار في ايران باعتماد عملتها الوطنية

الهند تعتزم الاستثمار في ايران باعتماد عملتها الوطنية
الجمعة ١٦ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

تعتزم الهند الاستثمار المباشر في ايران باعتماد عملتها الوطنية (الروبية) عقب اصدار ترخيص حکومي بهذا الشأن كما اوردت صحيفة ايجن ايج الهندية عن مصادر مطلعة.

العالم ـ إيران

وقالت الصحيفة ان هذه الخطوة ستوطد العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصورة مذهلة حيث ستتدفق الاستثمارات الهندية الى ايران.

ووفق هذا النبأ فان الرعايا الهنود يستطيعون منذ الشهر الماضي ايداع المبالغ الاستثمارية في مصارف بلدهم والاستثمار في ايران بالمكافئ الريالي لعملتهم.

وقالت الصحيفة ان نيودلهي سمحت بالاستثمار في ايران باعتماد عملتها الوطنية فيما لم تكن قوانين البلاد تسمح للمستثمرين بالاستثمار في البلدان الاخرى سوى باستخدام العملات الاجنبية الا في جارتيها بوتان والنيبال.

واضافت الصحيفة الهندية، ان خطاب الرئيس روحاني في صلاة الجمعة بمسجد مكة الشهير في حيدرآباد يأتي ضمن سياق توطيد العلاقات بين البلدين حيث ينظر الساسة الهنود الى ايران بمثابة قائد المسلمين الشيعة في العالم.

وتابعت الصحيفة: ان هذه الزيارة تعيد الى الاذهان الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني للهند وحضوره في حسينية آصفي بمدينة لكهنو في تسعينات القرن الماضي.

وكان روحاني قد بدأ بزيارة الهند منذ امس الخميس بدعوة من رئيس وزراءها ناندرا مودي والتقى علماء الدين الشيعة والسنة في مدينة حيدرآباد وشارك في صلاة الجمعة بالمدينة.

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