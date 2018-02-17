مواجهات ساخنة للفرق الإيرانية..قريبا

العالم ـ رياضة

المجموعة الأولى

ويلتقي ضمن المجموعة الأولى يوم الإثنين الغرافة القطري مع ضيفه تراكتور سازي تبريز الإيراني على ستاد ثاني بن جاسم في الدوحة.

في المباراة الثانية يتقابل نادي الأهلي السعودي في مواجهة الانفراد بالصدارة مع ضيفه الجزيرة الإماراتي يوم الإثنين على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويتصدر الجزيرة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام الأهلي، في حين لا زال رصيد الغرافة وتراكتور سازي خالياً من النقاط.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت يوم الإثنين الماضي فوز الجزيرة على الغرافة 3-2 في أبو ظبي، والأهلي على تراكتور سازي 1-0 في مسقط.

وتقام الجولة الثالثة يوم 3 آذار/مارس، حيث يتقابل الجزيرة مع تراكتور سازي في أبو ظبي، والغرافة مع الأهلي في الدوحة.

المجموعة الثانية

في المجموعة الثانية يبحث نادي الدحيل القطري عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي عندما يتقابل خارج ملعبه مع الوحدة الإماراتي يوم الإثنين على ستاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الإثنين أيضاً ذوب آهن الإيراني مع لوكوموتيف الأوزبكي على ستاد فولاد شهر في إصفهان.

ويتصدر لوكوموتيف ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام الدحيل، في حين لا زال رصيد ذوب آهن والوحدة خالياً من النقاط.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز لوكوموتيف على الوحدة 5-0 في طشقند، والدحيل على ذوب آهن 3-1 في الدوحة.

وتقام الجولة الثالثة يوم 6 آذار/مارس، حيث يتقابل الدحيل مع لوكوموتيف في الدوحة، وذوب آهن مع الوحدة في أصفهان.

المجموعة الثالثة

أما في المجموعة الثالثة فيخوض نادي السد القطري مواجهة قوية أمام برسبوليس الإيراني يوم الثلاثاء على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً ناساف الأوزبكي مع ضيفه الوصل الإماراتي على ستاد قرشي المركزي في قرشي.

ويتصدر برسبوليس ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام السد، في حين لا زال رصيد الوصل وناساف خالياً من النقاط.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز السد على الوصل 2-1 في دبي، وبرسبوليس على ناساف 3-0 في طهران.

وتقام الجولة الثالثة يوم 5 آذار/مارس، حيث يتقابل ناساف مع السد في قرشي، وبرسيبوليس مع الوصل في طهران.

المجموعة الرابعة

وفي المجموعة الرابعة يتطلع نادي الهلال السعودي لتحقيق الفوز الأول عندما يواجه فريق إستقلال الإيراني يوم الثلاثاء على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً العين الإماراتي مع ضيفه الريان القطري على ستاد هزاع بن زايد في العين.

ويتصدر الريان والاستقلال ترتيب المجموعة برصيد نقطة من مباراة واحدة لكل منهما، بفارق عدد الأهداف المسجلة أمام الهلال والعين.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل الهلال مع العين 0-0 في الرياض، والريان مع إستقلال 2-2 في الدوحة.

وتقام الجولة الثالثة يوم 6 آذار/مارس، حيث يتقابل الهلال مع الريان في الرياض، والعين مع الاستقلال في العين.

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